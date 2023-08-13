Пенсионеров с дачей обрадовали новой льготой — платить налог не придется

Фото: Global Look Press

В Государственную думу РФ внесли на рассмотрение законопроект, который облегчит жизнь россиянам.

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Для них создано множество льгот. Но скоро может появится еще одна привелегия. 

В Госдуму хотят внести на рассмотрение законопроект, который освободит определенные категории пенсионеров от уплаты налога на некоторое имущество.

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Это касается тех пенсионеров, которые имеют в собственности садовый или дачный дом. Более того, данную льготу планируют распространить на инвалидов, ветеранов боевых действий, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и лиц предпенсионного возраста, сообщает pensnews.ru.

Напомним, что ранее определенной категории пенсионеров отменили индексацию пенсии. 

 

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