Пенсионеров с дачей обрадовали новой льготой — платить налог не придется

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Для них создано множество льгот. Но скоро может появится еще одна привелегия.
В Госдуму хотят внести на рассмотрение законопроект, который освободит определенные категории пенсионеров от уплаты налога на некоторое имущество.
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Это касается тех пенсионеров, которые имеют в собственности садовый или дачный дом. Более того, данную льготу планируют распространить на инвалидов, ветеранов боевых действий, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и лиц предпенсионного возраста, сообщает pensnews.ru.
Напомним, что ранее определенной категории пенсионеров отменили индексацию пенсии.