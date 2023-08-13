Пенсионеров-дачников обрадовали новой льготой — платить налог не придется

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Для них создано множество льгот. Но скоро может появится еще одна привелегия.

В Госдуму хотят внести на рассмотрение законопроект, который освободит определенные категории пенсионеров от уплаты налога на некоторое имущество.