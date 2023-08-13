Отправьте зажженную спичку в унитаз – результат шокирует вас

Если вам в голову не приходило бросать зажженную спичку в унитаз – попробуйте это сделать.
Так удастся забыть про неприятные запахи в туалете.
Оказывается, этот простой трюк помогает избавиться от зловоний и создать ощущение свежести в ванной комнате. Но необходимо соблюдать правила безопасности.
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Перед проведением данной процедуры убедитесь, что в унитазе отсутствуют огнеопасные материалы. Многие люди используют дезинфицирующие средства, которые устанавливают непосредственно в бачок. Если у вас такие средства есть, их обязательно нужно удалить и потом несколько раз промыть бачок водой.
После можно зажечь спичку и быстро опустить ее в бачок унитаза. Секрет этой процедуры заключается в сере, которая эффективно справляется с запахами. Не забудьте выбросить спичку в мусор после использования.
Для более осторожных людей существует альтернативный метод: зажечь спичку и тут же задуть ее, как рекомендует Telegraf.news.