Отправьте зажженную спичку в унитаз – результат шокирует вас

Если вам в голову не приходило бросать зажженную спичку в унитаз – попробуйте это сделать.

Так удастся забыть про неприятные запахи в туалете.

Оказывается, этот простой трюк помогает избавиться от зловоний и создать ощущение свежести в ванной комнате. Но необходимо соблюдать правила безопасности.

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Перед проведением данной процедуры убедитесь, что в унитазе отсутствуют огнеопасные материалы. Многие люди используют дезинфицирующие средства, которые устанавливают непосредственно в бачок. Если у вас такие средства есть, их обязательно нужно удалить и потом несколько раз промыть бачок водой.