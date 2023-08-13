Перестанет сохнуть: что сделать с лимоном, который «пропадает» раньше времени

Некоторые домохозяйки сталкиваются с тем, что лимоны очень быстро теряют свою сочность. Половину из них приходится отправлять в мусорку прежде, чем съесть.

Если ваш лимон слишком быстро высыхает на кухне, важно прислушаться к этому совету.

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Рекомендуется положить засохший лимон в чашку с водой. После нескольких часов фрукт станет снова сочным, и вы сможете использовать его в своих рецептах или добавить в чай. Об этом рассказали в adme.media.