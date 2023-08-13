«Удачный день»: Володина предупредила, кто искупается в любви 13 августа — срочно идите на свидание

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«Очередной удачный день для выхода на публику и свиданий. Венера в объятьях Солнца становится трижды львиной. А значит женщина светится и горячее любит от комплиментов, аплодисментов, восхищения. Она щедра и ждет того же от партнера.

Всем, в ком живет артист — непременно заявляйте о своих талантах. Заводите блоги, презентуйте, играйте. Особенно удачным будет перезапуск уже существующих проектов, в унисон с ретро Венерой», – поделилась астролог.