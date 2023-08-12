Будут сидеть на сундуке с золотом, но лишнего не потратят: самые скупые знаки зодиака

Некоторые люди склонны к накопительству. На их банковских счетах могут лежать миллионы. Однако они предпочтут не тратить лишнего, даже если порвались последние ботинки. Астрологи считают, что более всего к такому поведению склонны Девы и Скорпионы.

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Скорпионы не представляют своей жизни без солидной заначки. Они с трудом переносят проигрыши и с большой неохотой расстаются с каждой копейкой. Чтобы сохранить свой капитал в целости, представители этого знака могут пойти даже на самые скверные поступки.

Девы имеют способность притягивать к себе материальные блага. Но совершенно не умеют ими пользоваться. Они могут годами ходить в одном и том же пальто, и им даже в голову не придет искать ему замену. Внешние атрибуты успеха для них ничего не значат. Гораздо важнее цифры на сберегательном счете.

Источник: tut-news.ru