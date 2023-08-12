Изменят и совесть не будет мучать: эти знаки зодиака больше всех остальных склонны к предательству

Некоторые люди просто не могут оставаться верными одному партнеру. Астрологи утверждают, что отчасти в этом виноваты звезды. Самыми легкомысленными и любвеобильными принято считать 3-х представителей зодиакального круга.

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Стрелец. Люди, рожденные под этим знаком, слишком ценят свою свободу, поэтому ждать верности от них не стоит. Они быстро теряют интерес к своему партнеру и бегут за новыми впечатлениями на сторону.

Овен. Представители этого знака изменяют из любопытства. Их всегда будет тянуть на неизведанную территорию. С этим нужно смириться или придется развестись.

Близнецы. Название этого знака зодиака говорит само за себя. Они без труда заведут вторую семью. И будут воспринимать ситуацию как некую игру. Угрызений совести вы от них не дождетесь.

Источник: tut-news.ru