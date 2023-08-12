Отбелили весь старый пластик в квартире за 10 минут: всего 2 таблетки — и чистота невероятная

Наверное, у каждого в квартире найдется несколько предметов из белого пластика. Со временем данный материал начинает желтеть, и это существенно портит внешний вид изделий.

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Вернуть былую белизну можно с помощью специальной бытовой химии. Однако она стоит дорого и не всегда справляется так хорошо, как хотелось бы. Поэтому опытные хозяйки предпочитают пользоваться народным рецептом.

Для приготовления отбеливателя вам потребуется измельчить 2 таблетки гидроперита и смешать их с 2 чайными ложками соды и 4 чайными ложками жидкого мыла.

Моющий состав необходимо нанести на проблемные места, оставить на 10 минут и стереть влажной тряпкой.

Такого количества средства хватит, чтобы привести в порядок пару подоконников, все розетки и выключатели.

Источник: Дзен-канал Елены Матвеевой