Никогда не кормите собаку этими продуктами: моментально подорвете здоровье питомца

Многие владельцы собак угощают питомцев объедками со своего стола. Они не видят в этом ничего плохого. Однако некоторые продукты могут сильно навредить здоровью животного.

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Например, собакам противопоказано слишком жирное мясо, такое как свинина. Колбасные изделия, пельмени и манты тоже под запретом. Соленые, перченые, жареные и консервированные блюда также стоит исключить.

Даже вареная пища может нанести вред. А уж цитрусовые фрукты и виноград не стоит и обсуждать.

Что касается курятины, то и здесь все неоднозначно. Мясо птицы может спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому его следует вводить в рацион постепенно и под наблюдением.

Источник: tut-news.ru