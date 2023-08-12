Эти дворянские имена снова популярны: многие родители даже не подозревают о том, что назвали свое чадо как аристократа

В последнее время многие молодые родители выбирают для своих детей благородные имена. Возможно, они даже не догадываются о том, что назвали свое чадо как аристократа. Однако это не меняет дела. Факт остается фактом. В моду снова вошли дворянские имена.

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Среди женских имен лидирует Анна, а сразу за ней следуют Елизавета и София. Учитывая нарастающую популярность, можно предположить, что через несколько лет в каждом классе будет по несколько девочек с этими именами.

А среди мужских имен прочные позиции занимает Федор, Константин и Ярослав. Не исключено, что мальчики с такими именами скоро появятся в каждой второй песочнице.

Источник: womanhit.ru