Положите в унитаз бумажную салфетку и отправляйтесь спать: ночью произойдет чудо — глазам не поверите

Из-за некачественной воды на сантехнике часто появляются ржавые пятна. Решить проблему можно с помощью бытовой химии, но бережливые хозяйки предпочитают пользоваться уксусными салфетками.

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Все просто. Возьмите несколько бумажных полотенец, смочите их в уксусе, приложите к проблемным местам и подождите несколько часов.

Процедуру рекомендуется проводить перед сном. За ночь уксус справится с пятнами любой сложности. Утром вас будет ждать настоящее чудо: от загрязнений не останется ни малейшего следа.

Источник: издание belnovosti.by