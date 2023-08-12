Как реанимировать помидоры после засухи или затяжных дождей: универсальный состав для всех случаев

Опытные огородники покупают упаковками один единственный продукт. Речь идет о лимонной кислоте. Дело в том, что раствор этого кислого порошка быстро помогает восстановить увядающие растения.

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Он одинаково эффективно справляется как с последствиями засухи, так и с болезнями после затяжных дождей.

Чтобы приготовить целебное средство, нужно смешать одну столовую ложку лимонки с десятью литрами отстоявшейся воды. Готовое средство следует использовать для полива пострадавших томатов. Расход подкормки: литр на один куст.

Источник: издание belnovosti.by