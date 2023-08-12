Бог наградит дарами и расцелует: названы даты, которые станут решающими для россиян

По словам эксперта, эти дни ознаменуются концом лунного месяца. По этой причине период будет крайне насыщенным в энергетическом плане. Астролог добавила, что люди увидят все недоработки, которые были незаметны ранее. Также будет и с достижениями в жизни, поэтому стоит подготовиться.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«В эти дни и награда, и наказания обязательно найдут своих героев. Кто какие семена посеял — то и получит в итоге», — объяснила Мун, пишет портал «А теперь внимание!».

Также астролог рассказала, что могут случится неожиданные события. В особенности новости будут выбивать почву из под ног.