Бог наградит дарами и расцелует: названы даты, которые станут решающими для россиян

Зачастую в жизни резко все меняется. Это может быть как белая, так и черная полоса в жизни. И теперь приблизился особенный период, который может стать определяющим для большинства россиян. Астролог Елена Мун рассказала, что нужно быть внимательными 13 и 14 августа. Она подчеркнула, что в эти дни каждый человек получит то, что заслуживает.
По словам эксперта, эти дни ознаменуются концом лунного месяца. По этой причине период будет крайне насыщенным в энергетическом плане. Астролог добавила, что люди увидят все недоработки, которые были незаметны ранее. Также будет и с достижениями в жизни, поэтому стоит подготовиться.
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«В эти дни и награда, и наказания обязательно найдут своих героев. Кто какие семена посеял — то и получит в итоге», — объяснила Мун, пишет портал «А теперь внимание!».
Также астролог рассказала, что могут случится неожиданные события. В особенности новости будут выбивать почву из под ног.