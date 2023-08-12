Дешевый порошок станет отстирывать лучше самого дорого: просто добавьте в него этот копеечный продукт

Экономные хозяйки уже давно не тратят деньги на дорогие порошки. Они покупают самое дешевое средство для стирки и улучшают его с помощью секретного ингредиента.

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Речь идет о поваренной соли. Этот продукт обладает отличными очищающими свойствами. Помимо этого, он подавляет патогенную микрофлору. То есть делает все, что обещают производители разрекламированных порошков.

Чтобы получить эффективное средство для стирки, необходимо смешать бюджетный порошок с солью в соотношении 1 к 1. Больше ничего добавлять не нужно. Состав полностью готов к применению.

Расход получившегося средства точно точно такой же, как у обычного порошка. Эффект от применения вас точно порадует: одежда будет чище, чем после стирки премиальными капсулами.

Источник: издание belnovosti.by