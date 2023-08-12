Сделайте это с петунией до 20 августа: растение быстро взбодрится и будет цвести еще пару месяцев

Чтобы взбодрить петунию и простимулировать ее на повторное цветение в августе, нужно обрезать растение особым способом и опрыскать питательным составом. Но обо всем по порядку.

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Сначала нужно избавиться от увядших цветоносов и семян, которые тянут из растения жизненные силы. Здесь все просто: возьмите острые садовые ножницы и укоротите побеги до 20 сантиметров.

Далее возьмите любое комплексное удобрение для цветов и подкормите петунию методом полива или проведите опрыскивание. Действуйте в соответствии с инструкцией на упаковке.

После этого подождите сутки и подпитайте растение раствором янтарной кислоты. Для обработки надземной части цветка возьмите три грамма препарата на литр чистой воды.

Источник: novostivl.ru