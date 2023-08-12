Льем на грядку молодящий состав: огурцы начинают плодоносить с удвоенной силой — суперстимулятор

Чтобы огурцы продолжили радовать вас урожаем еще пару месяцев, нужно полить их самодельным составом в первой половине августа.

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Для приготовления мощного стимулирующего средства нужно растворить несколько кристалликов перманганата калия в трех литрах воды. Затем в эту же емкость следует добавить один стакан молока любой жирности, пять капель йода и столовую ложку соды. Последний ингредиент рекомендуется растворить в небольшом количестве жидкости и только потом ввести в общую массу.

Готовое средство следует разбавить водой и использовать для полива под корень. На стакан концентрата нужно брать пять литров воды. Для достижения отличного результата процедуру можно повторить через три недели.

Источник: Дзен-канал «Tochka.by»