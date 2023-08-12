Толстый слой нагара расплавится за несколько минут: поможет копеечное средство из 3-х ингредиентов

Со временем на любой сковороде образуется нагар. Если лениться и не мыть посуду как следует, то слой горелого жира может достичь толщины в несколько миллиметров.

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Избавиться нагара довольно сложно. Действовать нужно деликатно, чтобы не повредить покрытие. Опытные хозяйки используют для этих целей самодельный состав из 3-х ингредиентов. Он подходит для посуды из любого материала.

Рецепт прост. Распределите по дну сковороды 2 ст ложки соли. Затем налейте сюда же 200 мл уксуса и поставьте посудину на огонь. Доведите состав до кипения. Влейте в сковородку литр чистой воды и держите ее на плите еще на 10 минут.

Когда время пройдет, слейте жидкость, помойте посуду обычным способом и протрите насухо мягким полотенцем. На этом все. Можете наслаждаться идеально чистой сковородой.

Источник: издание belnovosti.by