Как отмыть почерневшую кожу рук после чистки маслят: возьмите пару ягод или помидорку

Многие грибники не считают нужным надевать перчатки во время сбора или переработки маслят. А потом не могут отмыть почерневшую кожу рук.

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Грибной пигмент въедается намертво, избавиться от него с помощью мыла практически невозможно. Поэтому приходится прибегать к хитростям.

Об этом мало кто догадывается, но убрать грибные следы можно с помощью клубники, облепихи и помидоров.

Все просто. Раздавите плоды и вотрите их в кожу. После этого помойте руки с мылом и нанесите питательный крем.

Помимо ягод, можно использовать листья щавеля и ревеня. Принцип действия такой же. Эффект будет ничуть не хуже.

Источник: издание belnovosti.by