В России отменили индексацию пенсий для определенной категории граждан: ни льгот, ни выплат

Отмечается, что если пенсионер найдет себе дополнительный заработок в качестве самозанятого, то в большинстве случаев это сохранит за ним все льготы, так как он не будет считаться работающим. Исключением является субсидия на оплату ЖКХ: она не пропадет, но станет меньше в зависимости от дохода человека.

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А вот если такой пенсионер начнет добровольно уплачивать взносы на пенсионное страхование, то он будет автоматически причислен к работающим, поэтому лишится права на индексацию и льготы, сообщает pensnews.ru.

Напомним, ранее Правительством были приняты решения о двойной индексации пенсии в 2025 и 2026 году.