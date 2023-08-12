В России отменили индексацию пенсий для определенной категории граждан: ни льгот, ни выплат

В России десятки миллионов пенсионеров. Многим положены разные льготы, а также выплаты. И почти каждый год проходит индексация пенсии. Однако одна из категорий пенсионеров может лишиться индексации своих выплат. Но это произойдет лишь при определенных обстоятельствах.
Отмечается, что если пенсионер найдет себе дополнительный заработок в качестве самозанятого, то в большинстве случаев это сохранит за ним все льготы, так как он не будет считаться работающим. Исключением является субсидия на оплату ЖКХ: она не пропадет, но станет меньше в зависимости от дохода человека.
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А вот если такой пенсионер начнет добровольно уплачивать взносы на пенсионное страхование, то он будет автоматически причислен к работающим, поэтому лишится права на индексацию и льготы, сообщает pensnews.ru.
Напомним, ранее Правительством были приняты решения о двойной индексации пенсии в 2025 и 2026 году.