Иностранцы в полном восторге от этих русских имен: делают комплименты, кто бы мог подумать

Для нас эти имена привычные, а иностранцы их считают очень необычными и интересными.

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Жители Германии признались, что они в полном восторге от русских имен Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика. По мнению немцев, их звучание заслуживает отдельного комплимента.

Мужчины тоже не остались без внимания. В рейтинг иностранцев попали имена Алеша, Коля, Максим, Вадим и Никита. При этом многие немцы уверены, что Вадим и Владимир являются разными вариантами одного и того же имени.

Источник: немецкий журнал Superweib