Духовка засияет от чистоты: многолетний жир сам сползет - нанесите гремучую смесь и оставьте на ночь

Духовку часто тяжело отмыть от жира. Не помогают даже дорогие бытовые средства, которые стоят в магазине целое состояние. Но есть способ, который действительно работает. Причем на него вообще не надо тратить деньги.

Разведите в отдельной емкости полчашки соды и несколько столовых ложек воды. Размешайте так, чтобы получилась кашица.

Затем обмажьте раствором внутреннюю часть духовки и оставьте на всю ночь. Утром обмакните губку в уксусе и потрите жирные места.

Нагар отвалится сам - вам нужно будет тщательно промыть духовку, и она заблестит.

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