Не осыпается и не течет: вот какую тушь нужно брать на лето

Не любая тушь выдержит проверку жарой. Есть экземпляры, которые при воздействии высоких температур начинают растекаться или осыпаться, оставляя под глазами заметный темный след.

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Чтобы не портился макияж, а с ним и настроение, используйте правильную тушь. В душную погоду с такой ничего не случится: она устойчива к влаге и высоким температурам, что делает ее идеальной для использования в жару.

«Идеальный вариант для летнего макияжа — термотушь <…> Этот тип туши обычно имеет специальные полимеры в своем составе, которые защищают ресницы от смазывания, растекания и образования комочков. И в дождь, и в жару такая тушь не осыпается и не течет», — поделилась визажист с порталом «А теперь внимание!».

Смывается такая тушь без усилий обычной теплой водой, и абсолютно безопасна для кожи.