Стираем кроссовки в машинке только на этом режиме: как на самом деле нужно ухаживать за обувью

В почти извечном споре о стирке кроссовок в стиральной машинке, наконец, поставлена точка: ухаживать за обувью с помощью техники можно и даже нужно. Однако прежде чем забросить ее в барабан, нужно учесть некоторые особенности.

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Не любая пара выдержит машинную стирку. Например, модели из деликатных материалов. Такие изделия могут порваться, и их внешний вид будет безвозвратно испорчен. По этой причине, уход за деликатной обувью должен быть исключительно ручным.

К другим моделям тоже следует относиться бережно, даже если вы решились на машинную стирку. Не бросайте обувь в барабан, как есть, а положите ее в специальный тканевый мешок, — так кроссовки не раскидает при стирке.

Но главное — это правильно выбранный режим: сильные и интенсивные противопоказаны для любых пар. Идеальным для стирки кроссовок считается именно деликатный режим при температуре не более 40 градусов.

По материалам портала «Городовой».