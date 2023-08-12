Недозревший чеснок пожелтел? Вот чего ему не хватает

Позднеспелые сорта чеснока нередко начинают желтеть, тогда как до сбора урожая еще далеко. На самом деле, изменение цвета — серьезный повод для анализа.

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Дело в том, что чеснок имеет слабую корневую систему. Такая особенность делает культуру невероятно чувствительной к недостатку влаги и питания, а потому в случаях, когда чеснок вдруг пожелтел, первое, что стоит проверить — это влажность почвы. Если с этим пунктом все в порядке, то искать проблему нужно «изнутри».

«Выдерните одно растение и внимательно изучите луковицу. Наличие плесени или налета — признак опасного грибкового заболевания», — объяснил эксперт в беседе с «Городовым».

Если грибок подтвердится, то зараженный чеснок предстоит уничтожить, а землю — обработать фунгицидами.

Бывают случаи, когда растения здоровы и не страдают от засухи, но при этом пожелтели. Это значит, что чесноку не хватает калия; подкормите их любым комплексным удобрением с содержанием этого минерала не менее двадцати процентов.