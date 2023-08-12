Объявлен курс доллара на 31 августа: аналитики сделали заявление о дефолте в России

На фоне резкого подорожания доллара в народе все чаще говорят о возможном дефолте в России. Мол, «американец» дорос уже почти до 100 рублей, дальше будет еще хуже.

Однако экономические аналитики утверждают, что ничего подобного не произойдет.

«Дефолт — это немного из другой оперы: это отказ или невозможность исполнения обязательств, например, как это было в 1998 году в России. Сейчас такое невозможно», - заявил экономист Константин Селянин.

По его мнению, на данный момент ситуация намного лучше, чем в 90-х. Одно плохо - из России уходят иностранные компании, которые и создают обвал рубля. Но Россия расширяется на Восток, поэтому и этот вопрос постепенно решается.

Кстати, 31 августа, по словам аналитиков, доллар может понизиться в цене до 95 рублей, так как наступит налоговый период.

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