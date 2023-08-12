Внимательно осмотрите каждый огурец перед засолкой: такие овощи консервировать нельзя — забродят

Сезон заготовок на зиму в самом разгаре. Хозяйки маринуют и солят огурцы в огромных количествах. Но не каждая банка попадет на стол. Если допустить ошибку при выборе овощей для консервации, то закрутки могут получиться невкусными или даже забродить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во-первых, для маринования и засолки нужно брать самые свежие огурчики. Не вчерашние и не недельной давности. А те, что вы собрали несколько часов назад.

Во-вторых, овощи должны быть целыми. Повреждения недопустимы. Через царапины и трещины могут попасть микробы, которые непременно приведут к порче готового продукта.

В-третьих, важен размер и возраст огурцов. Не стоит брать для консервации крупные и перезревшие овощи. Они меньше хранятся и получатся не такими вкусными, как хотелось бы.

И, конечно же, не забывайте о том, что салатные сорта огурцов не подходят для заготовок на зиму. Их нужно есть в свежем виде. В рассоле они потеряют свой вкус.

Источник: издание belnovosti.by