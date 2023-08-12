Осы погубят себя сами: от такой поделки от насекомых не останется и следа

От надоедливых и неприятно жужжащих ос можно избавиться очень просто, если знать, что они любят больше всего. Придется проявить немного терпения и ловкость рук, но результат однозначно стоит затраченных усилий.

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Приготовить ловушку для ос несложно. Возьмите пустую бутылку 1,5 л, пробейте ней несколько небольших отверстий, и залейте в нее то, что осы очень любят, например, сироп или мед.

Всего несколько таких «капканов» в излюбленных местах и от насекомых останутся лишь воспоминания. Осы слетятся на сладость, гарантированно попав в ловушку. Останется только заменять содержимое емкостей время от времени.

По материалам портала «Городовой».