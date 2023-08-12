Всего одна ошибка, и стиральную машинку отвезете на свалку: техника не потерпит такого обращения

Многие хозяйки загружают стиральную машину под завязку. Они уверены в том, что если в барабане еще есть свободное место, то его нужно непременно заполнить.

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Это грубая ошибка. Так делать ни в коем случае нельзя. При эксплуатации техники следует ориентироваться на инструкцию от производителя, где четко прописано, сколько килограммов белья можно класть в барабан.

Если постоянно превышать рекомендованную норму, то техника очень быстро выйдет из строя. И это обойдется вам в копеечку. Иногда проще купить новую машинку, чем починить старую.

Одежда тоже пострадает. Во-первых, она быстро закатается из-за того,что будет находиться в тесном контакте с другими вещами. А во-вторых, при такой загрузке нельзя качественно постирать и прополоскать ткань.

Источник: gorodovoy.ru