Летние яблоки не будут портиться неделями: храним их только так

Фото: Global Look Press

Следуя простым правилам, вы сохраните урожай свежим намного дольше.

Летние яблоки быстро портятся, но этот срок можно заметно продлить, если правильно их хранить. Таким способом плоды пролежат неделями, и ничего им не будет.

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О долгом хранении фруктов можно позаботиться еще на этапе их созревания, подкормив дерево калием и кальцием, но когда момент упущен — поступите следующим образом.

Прежде всего, снимайте плоды с дерева слегка недозрелыми и складывайте их в прохладное место, где температура не превышает 10 градусов, но и не опускается ниже ноля. Также там должна быть вентиляция.

«Яблоки, как и помидоры, созревают под действием этилена. В закрытых пространствах газ накапливается, и зеленые плоды спеют гораздо быстрее. Поэтому обязательно проветривайте помещение», — выдал садовод.

Следуя простым правилам, летние яблоки будут храниться намного дольше, пишет портал «Городовой».

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