Летние яблоки не будут портиться неделями: храним их только так

Летние яблоки быстро портятся, но этот срок можно заметно продлить, если правильно их хранить. Таким способом плоды пролежат неделями, и ничего им не будет.

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О долгом хранении фруктов можно позаботиться еще на этапе их созревания, подкормив дерево калием и кальцием, но когда момент упущен — поступите следующим образом.

Прежде всего, снимайте плоды с дерева слегка недозрелыми и складывайте их в прохладное место, где температура не превышает 10 градусов, но и не опускается ниже ноля. Также там должна быть вентиляция.

«Яблоки, как и помидоры, созревают под действием этилена. В закрытых пространствах газ накапливается, и зеленые плоды спеют гораздо быстрее. Поэтому обязательно проветривайте помещение», — выдал садовод.

Следуя простым правилам, летние яблоки будут храниться намного дольше, пишет портал «Городовой».