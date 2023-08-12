Помидоры начнут плодоносить по второму заходу: просто полейте их особым составом — действуйте в августе

Опытные дачники собирают урожай помидоров до середины осени. Потому что они точно знают, чем нужно побаловать растения в августе, чтобы продлить период плодоношения.

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В конце лета томатам будет полезна подкормка из золы, йода и борной кислоты. Для ее приготовления нужно взять 10 литров кипятка, всыпать в него измельченную золу и подождать. Когда состав остынет, в него потребуется ввести 10 миллилитров йода и 10 граммов борной кислоты. Последнюю нужно перед этим растворить в небольшом количестве жидкости.

Готовый концентрат следует разбавить водой в соотношении 1 к 5 и использовать для полива под корень. Расход подкормки: 2 литра на куст.

Источник: Дзен-канал «Сад огород лайф»