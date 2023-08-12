Никогда не ешьте арбуз и дыню с этими продуктами – замучаетесь от последствий

Полакомиться дыней или арбузом после плотного обеда или ужина у многих как пить дать. Однако миксовать бахчевые с некоторыми продуктами опасно для здоровья, так как вместе они представляют для организма настоящую углеводную бомбу!
Переварить такую будет сложно. Это значит, что и отдохнуть полноценно не удастся, в первую очередь, из-за болей и тяжести в животе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Несколько ломтиков дыни или арбуза после сытного ужина вряд ли навредят, но если употреблять их безмерно, то ничего хорошего это не сулит. Проблемы возникнут даже у тех, кто прежде никогда не жаловался на боли в ЖКТ.
«Даже у человека со здоровым ЖКТ возникнут проблемы, когда он употребит огромное количество того же арбуза в сочетании с мясными или жирными блюдами»,— передает портал «Городовой» со ссылкой на собеседника.