Никогда не ешьте арбуз и дыню с этими продуктами – замучаетесь от последствий

Полакомиться дыней или арбузом после плотного обеда или ужина у многих как пить дать. Однако миксовать бахчевые с некоторыми продуктами опасно для здоровья, так как вместе они представляют для организма настоящую углеводную бомбу!

Переварить такую будет сложно. Это значит, что и отдохнуть полноценно не удастся, в первую очередь, из-за болей и тяжести в животе.

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Несколько ломтиков дыни или арбуза после сытного ужина вряд ли навредят, но если употреблять их безмерно, то ничего хорошего это не сулит. Проблемы возникнут даже у тех, кто прежде никогда не жаловался на боли в ЖКТ.