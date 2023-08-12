Назван лучший черный чай - на два стакана хватает чайной ложки без горки, нет мусора

Специалисты «МаркиКачества» изучили рассыпные черные чаи и выбрали лучшие из них. Самым качественным оказался английский бренд Yorkshire Tea.

Выпускается чай разной крепости, всего у него восемь видов, но не все продаются в России. По мнению экспертов, чай - насыщенный, с густым ароматом. На два стакана хватает чайной ложки без горки. В составе нет мусора.

Единственный минус - цена. За качество придется заплатить 800-900 рублей за пачку в 250 грамм.

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