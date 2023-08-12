Объявлен курс доллара на 14 августа: все может обвалиться, биржу закроют

Курс доллара продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды. «Американец», по последним данным, дорос почти до 100 рублей, побив рекорд впервые с марта 2022 года.

Аналитики при этом делают неутешительные прогнозы. По мнению экспертов, света в конце тоннеля пока не видно.

«Почему регулятор в очередной раз допустил шок на валютном рынке? Все же может обвалиться. Все-таки Банк России должен предвидеть риски таких колебаний и сглаживать», - уверен экономист Лазарь Бадалов.

По его мнению, с понедельника, 14 августа, доллар может перевалить отметку в 100 рублей и тогда биржу могут временно закрыть.

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