Рецепт обалденного пирога из яблок — аромат на всю округу, в сто раз круче шарлотки

Этот пирог из яблок достоин не меньшего внимания, чем привычная шарлотка. Готовить его просто, быстро и нужен минимум ингредиентов.

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На среднего диаметра пирог потребуются: 3 яблока, 200 г пшеничной муки, 3 яйца, сахар (140 г), сода и уксус (по 1/3 ч. л.).

Для теста: яйца с сахаром взбейте миксером или венчиком, сюда же введите просеянную муку и гашеную уксусом соду, как следует перемешайте.

Яблоки нарежьте дольками и выложите их на дно формы для запекания. Сверху залейте их тестом. Многие делают наоборот — сначала тесто, потом фрукты, но этот рецепт предполагает именно такую последовательность.

Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, и по истечении времени дайте ему остыть. Получается вкусно и невероятно ароматно.

По материалам портала «Городовой».