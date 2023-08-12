Забудьте об этом ингредиенте в плове! Он безнадежно портит вкус блюда

Каждая хозяйка по-своему готовит плов, но правда в том, что добавляя ингредиенты, которых нет в классическом рецепте, вы рискуете безнадежно испортить вкус блюда.
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Яркий тому пример — томатная паста. Многие думают, что томат дает плову пикантную кислинку, но на самом деле такая добавка в плове ни к чему. Она не только портит вкус, но и внешний вид блюда.
Томатная паста разрушает текстуру плова, делая его более жидким. В итоге вместо рассыпчатого блюда с кусочками мяса получается неаппетитная рисовая каша. Именно поэтому чтобы насладиться настоящим ароматным пловом без посторонних запахов, добавлять томаты не стоит.
По материалам портала «Белновости».