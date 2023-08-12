Владимир Соловьев устроил истерику из-за курса доллара

Ведущий канала «Россия» Владимир Соловьев недоволен падением рубля на Московской бирже. Журналист обратился к Центробанку.

«Что такое у нас случилось, что сейчас такие цифры? Это ведь приведет к росту инфляции. Может, нам объяснят ситуацию?» - эмоционально спросил он.

При этом глава правительства РФ Владимир Мишустин провел совещание с представителями ЦБ в пятницу. В ближайшее время мы услышим заявления.

Доллар на данный момент дорос почти до 100 рулей, евро - 109.

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