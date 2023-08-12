Убираем ржавые пятна с унитаза газировкой и солью — результат мгновенно

Среди множества матерые хозяйки выделили три лучших способа по уборке ржавых пятен с унитаза. С их помощью уйдут как только появившиеся, так и застарелые пятна.

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Желтизна на унитазе портит вид, пользоваться таким неприятно, и чтобы с таким не столкнуться, можно развести соль с лимонным соком. В пропорции 1:1 смешайте ингредиенты до гелеобразного состояния и нанесите состав на проблемные участки. Оставьте на 1 час.

Далее пройдитесь по обработанным местам щеткой и смойте массу. Солено-лимонная вода не только уберет ржавчину и налет, но и устранит неприятный запах.

Другой способ — уксус. Нанесите средство на бумажные салфетки и приложите их к ржавым пятнам на ночь. Наутро останется только протереть участки.

Третий и не менее крутой по эффективности способ убрать ржавчину — это любая сладкая газировка. С застарелыми пятнами вау-эффекта ожидать не стоит, а с только появившимися — вполне. Просто полейте проблемные зоны газировкой, поработайте щеткой и смойте, пишут «Белновости».