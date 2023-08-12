Пицца из кабачков - лопают даже дети: готовим каждый день, невозможно оторваться

Полезны кабачки и для взрослых, и для детей. Этот овощ практически не вызывает аллергию, поэтому с него рекомендуют начинать прикорм детям. Также он диетический, не наносит вреда фигуре, а еще содержит кучу полезных микроэлементов - калий, витамины А, С, РР, антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Первый урожай кабачков лучше съесть, и приготовить можно пиццу.

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Возьмите два небольших кабачка, 100 г колбасы, 100 г сыра, 1 ст. ложку растительного масла, 2 ст. ложки кетчупа, соль и перец по вкусу.

Кабачки нарежьте нетолстыми кольцами, обмакните в масле, посолите и поперчите, после чего поместите в разогретую до 190 градусов духовку на 10 минут.

В это время нарежьте колбасу, натрите сыр. Кабачки подошли, вынимаем и обмазываем кетчупом, сверху выкладываем колбасу, сыр, и еще раз в духовку, на 5 минут.

По готовности можно покрошить зеленью, подавать к столу. Понравится даже маленьким любителям пиццы – не отличат, но пользы в кабачках намного больше!

По материалам сайта Belnovosti