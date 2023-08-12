Будут свежими 8 месяцев: как сохранить огурцы на зиму без консервации

Еще немного – и осень вступит в свои права. Хозяйки уже приступили к подготовке солений на зиму, маринуя и варя самые разные закуски, томаты и огурцы.

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Меж тем, есть способ сохранить свежими огурчики и зимой продолжать наслаждаться летним вкусом и ароматом. Этот секрет хранения пришел к нам от предков, так делали с давних времен.

Чтобы огурчики пролежали до 250 дней свежими и сохранили свои качества, нужно взять глиняный горшок, на его дно расположить деревянную решетку. Затем налить уксус, а сверху уложить огурцы. Затем горшок плотно закрыть и убрать в погреб до зимы.

По материалам сайта Izvmor