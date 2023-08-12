«Уровень 100 рублей за доллар будет взят»: финансист Антонов назвал дату «черного» дня

Вторая неделя августа завершилась для отечественной салюты безрадостно. В пятницу, 11 августа, доллар превысил 99-рублевый предел и торговался на уровне цен марта 2022 года.

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Таким дорогим за последний год «американец» еще не был. Финансисты считают, что еще немного, и психологическая отметка в 100 рублей будет достигнута.

Если в марте 2022 года причина роста доллара была очевидна для все, то сейчас не совсем понятно, что происходит. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил: основным фактором ослабления рубля является дефицит предложения валюты на внутреннем рынке на фоне высокого спроса. И назвал дату, когда ждать за доллар трехзначного показателя.