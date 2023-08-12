Только не кипятком, иначе будет горькая кислятина: как правильно готовить растворимый кофе

Многие россияне любят пить растворимый кофе. Быстро, вкусно, появляется бодрость и приходит энергия. Но не все знают, как правильно делать этот напиток.

Кажется, что сложного: закипел чайник, залили в чашку, насыпали кофе. Но не тут-то было. Поскольку большинство людей готовит себе напиток неправильно. Оттого и вкус не тот, и плеваться хочется.

Меж тем, правильнее будет приготовить себе напиток так:насыпать кофе в чашку и налить немного холодной воды. И только потом берем горячую, но не кипящую, воду – где-то 90-95 градусов Цельсия. В результате вкус получается насыщеннее, а горечи и кислятины не будет.

По материалам сайта Belnovosti