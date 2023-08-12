Теперь огурцы на зиму готовим только так: закуска «пятиминутка» - сварили и в банку

Солеными огурцами зимой никого не удивишь. Разве что, прозрачностью рассола или хрустящей мякотью. Можно разнообразить заготовки закуской из вареных огурчиков – необычно и очень вкусно. Его называют «пятиминуткой», так как варить его надо именно столько. Не считая времени на маринование.

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На 2 банки объемом 450 мл потребуется 1 кг огурцов, 1 луковица, 5-6 зубчиков чеснока, 2,5 ст ложки сахара, 1 ст ложка соли, 70 гр растительного масла, 50 гр уксуса.

Огурцы как следует промыть и вымочить в воде, периодически меняя жидкость. Лук и чеснок очистить и нарезать – полукольцами и пластинками.

Огурцы вынуть из воды, высушить и обрезать хвостики. Нарезать кружочками, поместить в кастрюлю, куда высыпать чеснок и лук, соль, сахар и масло, и оставить мариноваться на 5-6 часов при комнатной температуре.

Овощи дадут сок, и когда его будет много, можно ставить на огонь. Довести до кипения, влить уксус и 5 минут покипятить. Теперь снять с плиты и разложить по банкам. Закатать, перевернуть и спрятать в одеяло.

По материалам сайта Bestgarden24