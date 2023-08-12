Соль при стирке добавляют самые мудрые и экономные хозяйки: вот зачем

Свойства обычной поваренной соли позволяют использовать ее не только на кухне. Она очень помогает при стирке, и мудрые хозяйки это знают.

Итак, соль помогает белью сохранять свой цвет. Добавив ее в объеме 2-3 ст ложки на 10 л воды, а затем замочив вещь на 15-20 минут перед основной стиркой, можно защитить краску ткани от вымывания.

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Соль работает как пятновыводитель. Она способна вывести пот, вино, кровь, кофе и другие загрязнения, если пятно посыпать солью и оставить на 10-15 минут. После чего обычно постирать.

При помощи соли хозяйки избавляются от залежалого запаха белья в шкафу после хранения. 1-2 ст ложки соли добавьте с отсек для ополаскивателя в машинке или при ручной стирке в тазу просто растворите.

По материалам сайта Belnovosti