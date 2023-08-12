Быстрая закуска из помидоров: перец, чеснок, сахар - исчезает из тарелки за мгновение

Порадовать домашних салатиками из овощей с дачи – святая обязанность хозяйки. Вместо обычной нарезки можно сделать что-то новенькое, что удивит и разнообразит стол.

Возьмите помидоры для закуски по-корейски. Она готовится быстро и получается вкусной, с чесночком.

На 1 кг томатов требуется 2-3 болгарских перца, 1 головка чеснока, 1 острый перец, 50 гр сахара, 50 мл уксуса, растительное масло и соль. Также можно взять любимую зелень.

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Перцы и чеснок измельчить в блендере, зелень мелко порубить. Помидоры порезать на дольки, все смешать, посолить, добавить уксус. И охладить в холодильнике – очень вкусно, когда закуска холодная. Тогда скорость ее исчезновения из тарелки будет еще выше.

По материалам сайта Belnovosti