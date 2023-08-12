Пицца на сковородке за 10 минут: забыли про духовку, теперь делаем только так – добавки просят и взрослые, и дети

Многие любят пиццу, но терпеть не могут с ней возиться. Предпочитают заказывать ее в пиццерии, экономя силы и время.

Однако, мы научились готовить это любимое взрослыми и детьми блюдо за 10 минут. И без духовки. Смотрите сами, как.

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На тесто берем 2 ст ложки муки, 2 яйца, 5 ст ложек сметаны и 5 ст ложек майонеза. Все смешать, муку ввести в последнюю очередь, посолить.

Однородную массу вылить в разогретую и масляную сковородку, включить средний огонь и, как только тесто схватится, выкладывать начинку – тут уже на ваш вкус: томаты, ветчина, грибы, сверху обязательно сыр. Накрыть крышкой и как будет готово, снимать с огня.

По материалам сайта Belnovosti