В холодильнике воняло, приходилось мыть каждый день: теперь используем одну хитрость и забыли про запах

Холодильник хранит массу самых разных продуктов. и неудивительно, что с каждым днем ароматы, смешиваясь, выдают этакий запашок, от которого избавиться не очень легко.

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Хозяйки намывают холодильник, используют дорогущие моющие, тратят время и нервы. Но через пару дней, при забитых продуктами полках, вонь возвращается.

Используйте маленькую хитрость. Без воды и химии. Понадобится всего-навсего кусочек марли, рис и соль. Заверните в марлю стакан риса, посыпьте сверху половиной стакана соли и заверните в сверток.

Разместите этот сверток в холодильнике, на любой полке. Рис является отличным поглотителем запахов, а соль – бактерицидным средством.

По материалам Телеграм-канала "Идеальная хозяйка"