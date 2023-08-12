Если капсула для стирки не растворилась, вы совершили эту ошибку: деньги на ветер

Некоторые хозяйки для стирки белья в стиральной машине используют капсулы. И в ряже случаев они могут не раствориться полностью за цикл, деньги окажутся выпущенными на ветер, а белье - по-прежнему грязным. Так бывает, если допущена какая-то ошибка.

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Возможная причина – в неправильно подобранном режиме стирки. Дело в том, что при 30 градусах и ниже капсулы плохо растворяются.

При замачивании белья для ручной стирки капсулы тоже не годятся – они не будут растворяться.

Еще одна ошибка – это когда в барабане слишком мало белья. И средство не растворится.

По материалам сайта Belnovosti