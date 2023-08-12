Сколько уксуса надо вносить в рассол для огурцов: не помутнеет, и всю зиму как слеза прозрачный

В процессе приготовления заготовок на зиму многие хозяйки задумываются о пропорциях ингредиентов, которые используют. И не зря, ведь если допустить в них промах, то рассол может не получиться.

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Между тем, известно, что для засолки одной трехлитровой банки огурцов надо взять 2 л воды и 2 ст ложки уксусной эссенции, чтобы в процессе хранения он не помутнел. Впрочем, обо всем по порядку.

В банку размещаем вымытые огурцы, листья смородины, ветку укропа, пару зубчиков чеснока и щепотку семян горчицы. Кипятим воду и заливаем ею банку.

Дожидаемся, когда вода остынет, и возвращаем в кастрюлю, доводим до кипения, и добавляем 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, душистый перец и перец горошком. Убираем с огня и добавляем 2 ст. ложки уксусной эссенции. Далее заливаем огурцы, закатываем крышку и убираем остывать.

По материалам Telegram-канала «Дачница»