Какая ошибка мешает в приготовлении идеальных драников: 8 из 10 хозяек ее делают

В сезон сбора урожая из молодого картофеля многие хозяйки спешат приготовить вкусные драники. И совершают ошибку. Нарушается технология приготовления, отчего в тарелке оказывается совсем другое блюда.

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Итак, 8 из 10 хозяек картофель измельчают на крупной терке. В этом и заключается ошибка. Следует использовать мелкую сторону, и тогда успех будет гарантирован.

Готовим так: натертый на мелкой терке картофель отжимаем от сока, добавляем измельченную на мелкой терке луковицу, разбиваем 2 яйца, солим, перчим. Тщательно перемешиваем и жарим на разогретой сковородке.

Жарить нужно на растительном масле. И чтобы оно не разбрызгивалось, мудрые хозяйки добавляют кусочек сливочного.

По материалам сайта Belnovosti