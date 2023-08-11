Этот напиток вернет насыщенный цвет черным вещам: всего две кружки — и одежда как новая

К сожалению, черные вещи со временем теряют свой глубокий цвет. Но не спешите их выбрасывать. Опытные хозяйки рассказали, что проблему можно решить с помощью двух кружек крепкого кофе.

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Инструкция простая. Для начала постирайте вещи привычным для вас способом. А затем добавьте напиток в воду для полоскания.

Если вы стираете руками, то проблем не возникнет. Налейте кофе в таз и разбавьте его водой. С автоматической машинкой тоже все просто. Залейте напиток прямо в барабан и запустите режим полоскания.

Источник: novate.ru.