Этот напиток вернет насыщенный цвет черным вещам: всего две кружки — и одежда как новая

К сожалению, черные вещи со временем теряют свой глубокий цвет. Но не спешите их выбрасывать. Опытные хозяйки рассказали, что проблему можно решить с помощью двух кружек крепкого кофе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Инструкция простая. Для начала постирайте вещи привычным для вас способом. А затем добавьте напиток в воду для полоскания.
Если вы стираете руками, то проблем не возникнет. Налейте кофе в таз и разбавьте его водой. С автоматической машинкой тоже все просто. Залейте напиток прямо в барабан и запустите режим полоскания.
Источник: novate.ru.